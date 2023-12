Asymchem Laboratories Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asymchem Laboratories Tianjin-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 33, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 66,12 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Asymchem Laboratories Tianjin. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,01 auf, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher erhält Asymchem Laboratories Tianjin in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Asymchem Laboratories Tianjin derzeit bei 1,83 % liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,49 % für die Arzneimittelbranche liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.