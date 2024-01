Asymchem Laboratories Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Asymchem Laboratories Tianjin liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch überkauft, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Asymchem Laboratories Tianjin ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,01 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel "Arzneimittel" als deutlich günstig und unterbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 39,14, was einen Abstand von 59 Prozent zum KGV von Asymchem Laboratories Tianjin bedeutet. Folglich wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Asymchem Laboratories Tianjin niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 1,64 Prozentpunkte (1,83 % gegenüber 3,47 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Asymchem Laboratories Tianjin wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und insgesamt erhält Asymchem Laboratories Tianjin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

