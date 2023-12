Asure Software Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Asure Software hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 74,58 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Asure Software im Branchenvergleich eine Underperformance von -46,91 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite im letzten Jahr 26,9 Prozent, wobei Asure Software 0,77 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Asure Software ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Asure Software diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Asure Software wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt erfolgt. Insgesamt ergibt sich damit für Asure Software in diesem Bereich die Einstufung: "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Asure Software mit 4030,7 deutlich höher liegt als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Software" (53,86). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.