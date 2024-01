Asure Software Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Asure Software Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4030,7 gehandelt, was über dem Branchendurchschnitt von 53,76 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft. Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Asure Software eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer Differenz von -5,22 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Analysten schätzen die langfristige Aussicht der Aktie positiv ein, da von 18 Analysten 6 eine positive Bewertung abgaben und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,83 USD, was einer Erwartung von 112,81 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenbewertungen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Asure Software ist ebenfalls positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen in den sozialen Medien stattgefunden haben. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl auf fundamentaler, analystischer und anlegerbasierter Ebene eine positive Einschätzung für die Asure Software Aktie vorliegt.