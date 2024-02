Asure Software Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Auswirkungen haben, die wir mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen können. Die Stimmung für Asure Software hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat für Asure Software in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese momentan 0 Prozent, was 5,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Asure Software-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Asure Software eine Performance von -16,15 Prozent. Im Branchendurchschnitt der "Software"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,29 Prozent, was bedeutet, dass Asure Software eine Underperformance von -11,86 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 244,07 Prozent im letzten Jahr, und Asure Software lag 260,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Asure Software beträgt 4030, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 53 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Asure Software damit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.