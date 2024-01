Asure Software Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Asure Software-Aktie wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingestuft. Von 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Asure Software, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 17,83 USD, was einer Erwartung von 97,27 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Aktie von Asure Software als neutral an. Der RSI7 liegt bei 32,89, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 40,04 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat die Aktie von Asure Software ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4030,7, was 7402 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Software-Branche. Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz wird die Aktie von Asure Software positiv bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Asure Software-Aktie von Analysten als "Gut" bewertet, während der RSI neutral ist und fundamentale Kennzahlen auf eine Unterbewertung hinweisen. Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz deuten ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, was die Gesamteinstufung als "Gut" bestätigt.