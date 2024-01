Asure Software Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen über Asure Software auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Bewertungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Asure Software in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Asure Software-Aktie abgegeben, von denen 6 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Asure Software-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 17,83 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 87,32 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,52 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Asure Software mit einer Rendite von -3,7 Prozent um 153 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Asure Software mit 11,22 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4030,7 und liegt damit um 7410 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und deshalb erhält Asure Software auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.