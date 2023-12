Asure Software Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Asure Software von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf diesen Wert. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Asure Software angesprochen. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Asure Software 6 Mal mit "Gut" bewertet, 0 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht". Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 9,53 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 87,13 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 17,83 USD. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) basierend auf 7 Tagen ergibt eine Bewertung als "Gut", während der RSI25 (basierend auf 25 Tagen) mit 30,82 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Asure Software eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung hinweist. Daher wird auch in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut" vorgenommen.