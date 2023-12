Asure Software Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Diskussionen zu Asure Software in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was das Unternehmen als "Gut" einstuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt der RSI7 von Asure Software einen Wert von 21,32 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird das Wertpapier im 7-Tage-RSI als "Gut" bewertet. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI ausgeglichener und daher wird das Wertpapier im RSI25 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Asure Software niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asure Software liegt mit 4030,7 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 53, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hinweist. Daher erhält Asure Software auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.