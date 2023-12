Asukanet Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Asukanet wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,01 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation bei der Asukanet-Aktie hinweist und ihr somit eine "Gut"-Bewertung einbringt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird und in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asukanet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 808,59 JPY liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 709 JPY (-12,32 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 662,74 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+6,98 Prozent) und eine "Gut"-Bewertung für die Aktie resultiert. Insgesamt erhält die Asukanet-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Asukanet zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion, für die ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich für Asukanet daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".