Astrum-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Astrum zeigt einen Wert von 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Dieser Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, weist darauf hin, dass die Aktie als positiv einzustufen ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrum liegt derzeit bei 302, was bedeutet, dass die Börse 302,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Astrum zahlt. Dies ist 1245 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Astrum ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wird die Gesamtstimmung als "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Astrum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Astrum daher als "Neutral"-Wert bewertet.