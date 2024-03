Astrum Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den sozialen Medien lassen sich präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie anhand von Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz ziehen. In den vergangenen vier Wochen konnten bei Astrum keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Ebenso wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Astrum beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,51 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Astrum eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrum liegt bei einem Wert von 302, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,43 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält Astrum daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Astrum-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert von 50 und der RSI25-Wert von 50 führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.