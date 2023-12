Astrum Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Astrum liegt momentan bei 9,09 und weist somit auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 15 für die Astrum, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher auch mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Astrum derzeit auf 0,55 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,5 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,09 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,34 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von +47,06 Prozent als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 302,78 und liegt damit um 1269 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 22. Aus dieser Sicht ist die Aktie momentan überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Astrum unterhalten. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.