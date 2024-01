Astrum Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz. Eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz kann Aufschluss über die Stimmung rund um eine Aktie geben.

Für die Aktie von Astrum ergibt sich ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Astrum-Aktie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Astrum im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlecht ab, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt an, dass die Astrum-Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation an, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Astrum daher eine gute Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse, die den aktuellen Trend einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ermittelt, zeigt ebenfalls positive Ergebnisse für die Astrum-Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen einen positiven Trend, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Astrum-Aktie eine neutrale Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz, eine schlechte in Bezug auf die Dividende, eine gute in Bezug auf den RSI und eine gute in Bezug auf die technische Analyse.