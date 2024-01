Astrum Aktie: Die Bären zittern!

Derzeit wird die Aktie von Astrum aufgrund mehrerer Faktoren eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 302, was bedeutet, dass die Börse 302,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Astrum zahlt. Dies ist 1241 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 22, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für Astrum beträgt 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was bedeutet, dass für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Astrum in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Astrum derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 5,92 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".