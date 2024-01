Astrotech Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Astrotech-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 86, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI von 56,4, zeigt sich, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Astrotech nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend neutrales Stimmungsbild gegenüber Astrotech in den letzten Tagen. Es gab fünf positive und einen negativen Tag, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Astrotech somit ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Astrotech liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes gegenüber Astrotech festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Astrotech daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.