Astroscale weitet Betrieb auf Frankreich aus und sichert sich Vertrag mit CNES

Paris (ots/PRNewswire) -Astroscale Holdings Inc. („Astroscale"), der Marktführer im Bereich Satellitenwartung und langfristige Nachhaltigkeit in allen Umlaufbahnen, hat die Eröffnung von Astroscale France SAS („Astroscale France") sowie einen Vertrag mit der französischen nationalen Raumfahrtagentur, Centre National D'Etudes Spatiales („CNES") bekanntgegeben.„Die Expansion von Astroscale nach Frankreich und die Partnerschaft mit dem CNES markieren einen wichtigen Schritt hin zu einer sicheren und nachhaltigen Raumfahrtindustrie und legen Zeugnis ab für die Investitionen, die Frankreich in die Nachhaltigkeit im Weltraum tätigt", sagte Nobu Okada, Gründer und CEO von Astroscale. „Die Kombination der Führerschaft von Astroscale bei On-Orbit-Servicing mit der angesehenen Geschichte des CNES in der Raumfahrt stärkt Frankreichs Rolle als global führende Nation, was die Nachhaltigkeitspolitik für den Weltraum und innovative Technologie betrifft."Der Vertrag, der am 20. Juni auf der Pariser Luftfahrtschau in Le Bourget unterzeichnet werden soll, formalisiert eine Partnerschaft zwischen Astroscale Frankreich und CNES, die eine finanzierte Studie zur aktiven Entfernung von französischem Weltraumschrott beinhaltet. Der Weltraumschrott, der zu entfernen ist, soll Anfang 2024 bestimmt werden.„Diese Partnerschaft mit Astroscale passt zu unseren Zielen, die langfristige Nachhaltigkeit des Weltraums und Frankreichs Führungsrolle im Weltraumsektor zu stärken", sagte Philippe Baptiste, Präsident des CNES. „Wir freuen uns, diese Studie zu finanzieren, und gemeinsam werden wir Innovationen voranbringen, die internationale Kooperation fördern und aktiv zum Umweltschutz im Weltraum beitragen."Astroscale France ist ein in Paris ansässiges Unternehmen und wird in Kürze einen Standort für größere Betriebseinrichtungen wählen. Außerdem sollen ein Geschäftsführer und weitere leitende Angestellte ernannt werden. Astroscale hat seine globale Belegschaft erweitert, um auf die Kundennachfrage zu reagieren, und beschäftigt derzeit rund 450 Mitarbeiter. Astroscale France ist die neueste der weltweiten Eröffnungen und Modernisierungen von Einrichtungen, die sich unter anderem im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Israel und am Hauptsitz des Unternehmens in Tokio.Astroscale unterhält eine Vielzahl von Missionen und Projekten auf der ganzen Welt:Astroscale Japan ist unter Vertrag mit JAXA für die Phase I des Demonstrationsprojekts zur kommerziellen Entfernung von Weltraumschrott (CRD2) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897263-1&h=3732110159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897263-1%26h%3D895777541%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kenkai.jaxa.jp%252Feng%252Fresearch%252Fcrd2%252Fcrd2.html%26a%3DCommercial%2BRemoval%2Bof%2BDebris%2BDemonstration%2BProject%2B(CRD2)&a=Demonstrationsprojekts+zur+kommerziellen+Entfernung+von+Weltraumschrott+(CRD2)), bei dem auch ein Raketenkörper der oberen Stufe in der Umlaufbahn zum Einsatz kommen wird. Das Unternehmen wurde außerdem als Vertragspartner für eine technologische Studie in Phase II von CRD2 ausgewählt, welche die Entfernung eines großen Schrottteils aus der Umlaufbahn vorsieht.Astroscale UK entwickelt eine Mission zur aktiven Entfernung von Weltraumschrott namens Cleaning Outer Space Missions through Innovative Capture (COSMIC) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897263-1&h=24326975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897263-1%26h%3D1444924611%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastroscale.com%252Fmissions%252Fcosmic%252F%26a%3DCleaning%2BOuter%2BSpace%2BMissions%2Bthrough%2BInnovative%2BCapture%2B(COSMIC)&a=Cleaning+Outer+Space+Missions+through+Innovative+Capture+(COSMIC)) in Partnerschaft mit der britischen Raumfahrtsagentur und plant eine Demonstration des Servicers ELSA-M (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897263-1&h=1182500251&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897263-1%26h%3D2344623352%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastroscale.com%252Felsa-m%252F%26a%3DELSA-M%2Bservicer&a=Servicers+ELSA-M) im Jahr 2025 in Partnerschaft mit OneWeb, der britischen Raumfahrtsagentur und der Europäischen Weltraumorganisation.Astroscale U.S. und Astroscale Israel sind globale Führer in der Entwicklung der Technologie und des Missionsplans für Services zur Lebensdauerverlängerung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897263-1&h=3979430929&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897263-1%26h%3D2100988401%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fastroscale.com%252Fservices%252Flife-extension-lex%252F%26a%3DLife%2BExtension%2Bservices&a=Services+zur+Lebensdauerverl%C3%A4ngerung). Das Team von Astroscale arbeitet außerdem mit diversen US-Regierungsorganisationen, einschließlich des Air Force Research Laboratory und der Space Force, an Forschung und Entwicklung für Satellitenwartung zusammen.Bei einer früheren Mission mit dem Titel „End of Life Services by Astroscale-demonstration" (ELSA-d) konnten im Jahr 2021 und 2022 erfolgreich eine Reihe von Schlüsseltechnologien demonstriert werden, die für die Entfernung von Weltraumschrott erforderlich sind, ein Meilenstein für On-Orbit-Servicing und eine beispiellose Leistung für eine kommerziell finanzierte Mission in einer niedrigen Erdumlaufbahn.Informationen zu Astroscale Astroscale ist das erste Privatunternehmen mit der Mission, die sichere und nachhaltige Entwicklung des Weltraums zum Nutzen zukünftiger Generationen sicherzustellen, und bietet On-Orbit-Servicing für alle Umlaufbahnen an.Das 2013 gegründete Unternehmen entwickelt innovative und skalierbare Lösungen für das gesamte Spektrum an On-Orbit-Servicing, einschießlich Lebensdauerverlängung, Weltraumsituationsbewusstsein in situ, End-of-life-Entsorgung und aktive Entfernung von Weltraumschrott, um nachhaltige Raumfahrtssysteme zu schaffen und die zunehmende und gefährliche Anhäufung von Schrott im Weltraum anzugehen. Astroscale definiert außerdem Business Cases und arbeitet mit staatlichen und gewerblichen Stakeholdern zusammen, um Normen, Vorschriften und Anreize für die verantwortliche Nutzung des Weltraums festzulegen.Das in Japan ansässige Unternehmen verfügt über eine internationale Präsenz mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in den USA, Israel und Frankreich. Astroscale ist ein rapide expandierendes Risikokapitalunternehmen, das sich der Förderung eines sicheren und nachhaltigen Wachstums im Weltraum sowie der Lösung zunehmender Umweltprobleme verschrieben hat.Weitere Informationen zu Astroscale finden Sie auf www.astroscale.com.