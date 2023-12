Astronics-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Astronics eine Rendite von 90,4 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor, nämlich der "Industrie", liegt die Rendite jedoch um 52,97 Prozent unter dem Durchschnitt von 143,37 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 236,1 Prozent, wobei Astronics aktuell um 145,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird Astronics als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,96, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,79 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, ergibt sich folgendes Bild: Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 15,35 Punkten, was bedeutet, dass die Astronics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Astronics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Astronics also eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Astronics derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.