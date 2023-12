Astronics Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Astronics-Aktie liegt bei 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 37,05, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" übertrifft die Rendite von Astronics mit 90,4 Prozent die durchschnittliche Leistung um 63 Prozent. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite der Astronics-Aktie mit 76,29 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Astronics von Analysten als "Neutral"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine positiv, eine neutral und keine negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 17 USD, was einer Erwartung von 7,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach der Bewertung durch den RSI und die Analysten ein "Gut"-Rating für die Astronics-Aktie.