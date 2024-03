Astronics Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Der Aktienkurs des Unternehmens Astronics verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,69 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" ist dieser Wert jedoch um 174,31 Prozent niedriger als der Durchschnitt von 207 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt bei 346,2 Prozent, wobei Astronics aktuell 313,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurde vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Astronics diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Astronics mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,96 einen niedrigen Wert auf, der 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse ergeben sich ebenfalls positive Bewertungen. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei einem Schlusskurs von 17,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,5 USD lag, was eine positive Abweichung von 7,5 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 17,7 USD, und der letzte Schlusskurs lag nur um 4,52 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie in der kurzfristigen Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Astronics also für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.