Astronics Aktie: War das schon alles?

Die Dividendenpolitik von Astronics wird derzeit als schlecht eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Der Unterschied beträgt 16,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 16,82 %).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Astronics. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Aus fundamentaler Sicht weist Astronics ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,96 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Astronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,32 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 14,9 USD weicht somit um -8,7 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (15,58 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,36 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Astronics-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.