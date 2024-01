Astronics Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Astronics 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Astronics vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 17 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (17,42 USD) einen möglichen Rückgang um -2,41 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Astronics zeigt, dass die Aktie ein "Neutral"-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 24,34, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 34,31 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astronics liegt bei 11,96, was unter dem Branchendurchschnitt (31,3) in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass Astronics sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) positive Bewertungen erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.