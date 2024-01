Astronics Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Astronics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Rückstand von 90,4 Prozent, was mehr als 1158 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 2087,37 Prozent, wobei Astronics mit 1996,97 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Astronics-Aktie beträgt 59, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,05, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Astronics.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Astronics wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen im Fokus standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astronics liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,32 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentaler Kriterien erhält Astronics eine "Gut"-Bewertung.