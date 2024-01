Astronics Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Astronics 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 17 USD. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 6,52 Prozent vom letzten Schlusskurs (15,96 USD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Astronics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz im Zusammenhang mit Astronics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Astronics in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Astronics eingestellt waren. Es gab drei positive und zwei negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Astronics-Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.