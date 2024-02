Astronics Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse zeigt, dass die Astronics-Aktie derzeit 13,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch immer noch +12,82 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Astronics 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Astronics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Astronics diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt können wir die Astronics-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment als "Gut" bewerten.