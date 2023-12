Astronics Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Astronics wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 10,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Astronics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 33,7, was bedeutet, dass Astronics hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Astronics eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astronics einen Wert von 11 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 31,19) liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dessen wird Astronics als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Astronics eine Rendite von 90,4 Prozent auf, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 240,19 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Astronics mit 149,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Astronics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,48 USD mit dem aktuellen Kurs (17,59 USD) verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +6,74 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 15,67 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von +12,25 Prozent darstellt und zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.