Astronics Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astronics liegt derzeit bei 11,96, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche von 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Astronics eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bezogen auf die Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Astronics liegt bei 78,99, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,56, was auf eine "Neutrale" Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Schlecht"-Rating.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 17,24 USD für die Astronics-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,41 USD, was einer Abweichung von +0,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs nahe an beiden Durchschnittswerten liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Astronics eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Astronics eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Astronics also sowohl aus fundamentaler, technischer als auch aus Anlegerperspektive mit einer "Gut"-Bewertung versehen.