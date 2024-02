Astronics Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Astronics eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Astronics daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating zugesprochen.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Astronics mittlerweile auf 16,91 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 18,33 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +8,4 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 16,61 USD, was einen Abstand von +10,36 Prozent bedeutet und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Astronics als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 11,96 liegt sie insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der bei 31,71 liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies führt zum sogenannten RSI, einem häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Betrachtet man den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser momentan bei 10,99 Punkten, was darauf hinweist, dass die Astronics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 34,94, was bedeutet, dass Astronics weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Astronics somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.