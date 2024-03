AstronicsCl B Aktie: Ein handfester Grund

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Astronics ausgetauscht. Die Redaktion hat die Aktie daher als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Astronics lässt sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Astronics in diesem Punkt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astronics liegt mit einem Wert von 11,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und kann daher als "günstig" bezeichnet werden. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Astronics beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 69,15 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird Astronics daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.