AstronicsCl B Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Astronics-Aktie wird von Analysten derzeit neutral bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (17 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 8,14 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 15,72 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Astronics eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Astronics. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Astronics liegt bei 94,29, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 44,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Astronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 90,4 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche durchschnittlich um 2311,66 Prozent, was einer Underperformance von -2221,26 Prozent für Astronics entspricht. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1385,57 Prozent im letzten Jahr, und Astronics lag 1295,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.