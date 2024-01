AstronicsCl B Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Dividendenrendite der Astronics-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche einen geringeren Ertrag von 16,95 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Astronics wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen festgestellt wurde. Diese negative Stimmung führt zu einer schlechten Bewertung, während die erhöhte Diskussion über das Unternehmen positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Stimmung rund um Astronics daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Astronics-Aktie zeigt für die letzten 7 und 25 Handelstage stabile Werte, die weder überkauft noch überverkauft sind. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Astronics nah am 200-Tage-Durchschnitt von 16,65 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +4,65 Prozent, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt die technische Analyse daher ebenfalls eine neutrale Bewertung für Astronics.

Insgesamt erhält die Astronics-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.