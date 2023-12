AstronicsCl B Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analysten schätzen die Aktie der Astronics auf langfristiger Basis als "neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine positiv und eine neutral. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Astronics eine Rendite von 90,4 Prozent erzielt, was mehr als 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,1 Prozent verzeichnete, liegt Astronics mit 76,29 Prozent deutlich darüber.

Die technische Analyse zeigt, dass die Astronics-Aktie derzeit 1,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt die Aktie jedoch 3,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer Gesamteinstufung von "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Astronics-Aktie hat einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 37,05 und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "gut"-Rating für Astronics. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 17 USD, was einer Erwartung in Höhe von 7,8 Prozent entspricht.