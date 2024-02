AstronicsCl B Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Analyse von Astronics in der Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb bekommt Astronics in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Astronics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Astronics zeigt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,69 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt um 402,19 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -369,5 Prozent für Astronics führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Astronics um 209,01 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Astronics bei 11,96 und damit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Astronics in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.