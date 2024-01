AstronicsCl B Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Astronics hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Industrie einen Rückgang von 1158 Prozent verzeichnet, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 2087,37 Prozent, wobei Astronics mit 1996,97 Prozent auch hier darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen bei Astronics eine negative Stimmungsänderung abgezeichnet. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo negative Themen dominieren. Die Diskussionen über das Unternehmen sind jedoch intensiver geworden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Astronics daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral über Astronics waren. In den letzten Tagen gab es jedoch ein verstärktes Interesse an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Astronics daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Astronics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (59) als auch der RSI der letzten 25 Tage (44,05) deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Astronics.