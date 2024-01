Astro ResourcesL Aktie: Ruhig bleiben!

Die Astute Metals Nl zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,05 AUD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,04 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -20 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,04 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage von 47,06 Punkten wird die Astute Metals Nl-Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 liegt bei 38,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktienkurs bei 0, was eine negative Differenz von -6,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Astute Metals Nl eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Astute Metals Nl.