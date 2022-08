AstroPay ernennt Sofía Lanza zum Chief Banking Officer

London (ots/PRNewswire) -AstroPay, die Zahlungslösung der Wahl für Millionen von Nutzern weltweit, hat Sofía Lanza zum Chief Banking Officer ernannt, während das Unternehmen seine Expansionspläne in neue Märkte und Branchen vorantreibt.Sofía, die zuvor als Chief Corporate Development bei AstroPay tätig war, wird für die Entwicklung und das Management der Beziehungen von AstroPay zu globalen Bank- und Zahlungsdienstleistern verantwortlich sein. Sie wird eng und partnerschaftlich mit ihnen zusammenarbeiten, um ein besseres Engagement und innovative Lösungen zu gewährleisten, die ihren Bedürfnissen und Geschäftszielen entsprechen.Sofía hat einen fundierten juristischen Hintergrund, da sie ihr Jurastudium an der Universidad de Montevideo abgeschlossen hat und 2018 als Rechtsberaterin bei AstroPay tätig war. Außerdem ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der Cámara Uruguaya de Fintechs.Mikael Lijtenstein, CEO von AstroPay, kommentierte: „Sofía ist die perfekte Fachkraft für diese neue Position, da sie die Expansionsstrategie des Unternehmens mit dem Ziel, weltweit die Nummer eins im Zahlungsverkehr zu werden, sehr gut kennt. Sie bringt einen enormen Erfahrungsschatz in ein dynamisches Unternehmen wie AstroPay ein, und ihre Führungsqualitäten und ihr Fachwissen sind auch weiterhin ein Gewinn für das Unternehmen. Ihre Leidenschaft für Innovation und Wachstum ist eng mit unserer Mission verbunden und ich freue mich darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um die Einführung unserer Lösungen bei Finanzinstituten auf der ganzen Welt voranzutreibenSofía Lanza, CBO von AstroPay, sagte: „Das starke Wachstum und die außergewöhnliche Entwicklung von AstroPay haben mich beeindruckt, und ich nutze diese neue Chance, die mir das Unternehmen bietet. Die Arbeit mit einem multikulturellen Team, das sich für Innovation einsetzt, ist sowohl inspirierend als auch bereichernd. AstroPay ist dabei, sein Geschäft auszubauen, Nutzer auf der ganzen Welt zu erreichen und Zahlungen für alle Menschen zugänglich zu machen, unabhängig von ihrem Standort, ihrer Sprache oder ihrer finanziellen Situation."Über AstroPayAstroPay wurde 2009 gegründet und ist ein Pionier für globale Zahlungslösungen. Für Millionen von Kunden in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa, die Online-Einkäufe auf internationalen Websites tätigen möchten, ist es die bevorzugte digitale Geldbörse. Außerdem soll sie Händlern einen einfacheren und sichereren Marktzugang ermöglichen.AstroPay hat Niederlassungen in Großbritannien und Lateinamerika und verfügt über Millionen von Nutzern, Hunderte von Händlern und mehr als 200 weltweit verfügbare Zahlungsarten. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung im Umgang mit den Besonderheiten der verschiedenen Märkte und bietet all seinen Kunden - Händlern, Endverbrauchern und Geschäftspartnern - eine effiziente Lösung.Besuchen Sie www.astropay.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1876099/AstroPay.jpgPressekontakt:astropay@lansons.com,+44 (0)20 7294 3668Original-Content von: AstroPay, übermittelt durch news aktuell