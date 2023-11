AstroNova Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewerten wir nun Astronova. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 10,91 Punkten, was bedeutet, dass die Astronova-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 30,19, was darauf hindeutet, dass Astronova weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Astronova eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Astronova mit einer Rendite von 16,25 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von 21,08 Prozent liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Astronova-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine Abweichung von +7,15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.