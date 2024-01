Astrix Networks Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Memex wird als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 17,35 liegt, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,76 entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software).

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Memex bei 0,01 CAD liegt, während die Aktie selbst ebenfalls einen Kurs von 0,01 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 und GD50 jeweils 0 Prozent beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Memex eine Rendite von -50 Prozent auf, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 8,41 Prozent, wobei Memex mit 58,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.