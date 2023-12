Astrix Networks Aktie: War das schon alles?

Die Softwarefirma Memex schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche. Der Unterschied beträgt 17,89 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,89 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Memex bei 0,01 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie ebenfalls bei 0,01 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,01 CAD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen und daher die Bewertung "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Memex liegt bei 50 Punkten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Memex-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.