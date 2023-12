Astria Therapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Astria Therapeutics liegt der RSI aktuell bei 17,41, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 21, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Astria Therapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 141,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über die Astria Therapeutics, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt weniger Aufmerksamkeit als üblich, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Astria Therapeutics in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält die Astria Therapeutics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.