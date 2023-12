Astria Therapeutics Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Die Astria Therapeutics weist einen RSI von 25,12 auf, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Astria Therapeutics daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Astria Therapeutics besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentimentbarometer.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Astria Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,06 USD. Der letzte Schlusskurs (5,86 USD) weicht somit um -35,32 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (5,2 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,69 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Astria Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Astria Therapeutics in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und wird daher in diesem Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Damit ist Astria Therapeutics insgesamt als "Schlecht"-Wert einzustufen.