Astria Therapeutics Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Astria Therapeutics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Astria Therapeutics-Aktie beträgt 48,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 46,5, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Astria Therapeutics in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Astria Therapeutics vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Astria Therapeutics-Aktie beträgt derzeit 8,81 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,13 USD liegt (eine Abweichung von +71,74 Prozent). Daher erhält Astria Therapeutics eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (13,01 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,3 Prozent), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating für die Aktie vergeben wird. Insgesamt wird Astria Therapeutics daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für Astria Therapeutics vorliegt, welche eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergibt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Kursprognose von 18 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotential von 18,97 Prozent hin, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Astria Therapeutics somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.

