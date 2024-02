Astrazeneca, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Aktie von Astrazeneca wird derzeit durch verschiedene Analysen bewertet, die eine neutrale Einstufung ergeben. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 10759,46 GBP, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt, da der Aktienkurs selbst bei 10204 GBP lag und somit einen Abstand von -5,16 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 10416,14 GBP, was einem Abstand von -2,04 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Astrazeneca liegt bei 34,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,86, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Bewertungen der Analysten für die Aktie von Astrazeneca zeigen 7 positive, 2 neutrale und 1 negative Einstufung innerhalb der letzten zwölf Monate, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Innerhalb des letzten Monats wurden 3 positive, 1 neutrale und 1 negative Einstufung vorgenommen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2079 GBP, was angesichts des derzeitigen Kurses von 10204 GBP eine erwartete Kursentwicklung von -79,63 Prozent ergibt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca bei einem Wert von 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Astrazeneca daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.