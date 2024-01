Astrazeneca Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Astrazeneca-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Vor allem in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Aktie heute mit einer "Schlecht"-Einschätzung versehen. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine gemischte Bewertung für die Astrazeneca-Aktie. Der RSI7 beträgt 24,21, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 31,97 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Astrazeneca mit 2,17 Prozent 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "Arzneimittel" eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit um 5,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -0,51 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.