Astrazeneca Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Aktie von Astrazeneca wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 10,759.46 GBP, was einem Abstand von -5.16 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 10,204 GBP entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,416.14 GBP, was einer Differenz von -2.04 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der technischen Analyse als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Astrazeneca zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 34.08, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 56.86 und bestätigt somit die Einschätzung als "Neutral". Diese Gesamtbetrachtung führt zu einem Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Analysteneinschätzungen der vergangenen zwölf Monate zeigen 7 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung, was auf eine langfristige Einschätzung als "Gut" hinweist. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein Bild von 3 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertung, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für Astrazeneca liegt bei 2,079 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,204 GBP eine erwartete Kursentwicklung von -79.63 Prozent darstellt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat dagegen leicht abgenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Astrazeneca-Aktie basierend auf der technischen Analyse, den Analysteneinschätzungen und der Stimmung in den sozialen Medien.