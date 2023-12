Astrazeneca Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Stimmung für Astrazeneca unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab vier positive und sieben negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Astrazeneca daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung deutete. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Astrazeneca von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmung für Astrazeneca hat sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verändert. Diese Veränderung zeigt sich in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild von Astrazeneca führen zu einer Bewertung mit "Schlecht". Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet jedoch auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Astrazeneca für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Astrazeneca im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") 10,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -12,77 Prozent, und Astrazeneca liegt aktuell 6,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Astrazeneca ausgesprochen haben, stufen die Aktie insgesamt als "Gut" ein, da 8 Buc, 1 Neutral, und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung für Astrazeneca aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (5 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Astrazeneca liegt bei 128,33 GBP, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um -98,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung mit "Schlecht". Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Einstufung als "Neutral".