Astrazeneca Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Astrazeneca bei 10590 GBP liegt, was einer Entfernung von -3,16 Prozent vom GD200 (10935,03 GBP) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10384,24 GBP, was darauf hindeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,98 Prozent beträgt. Basierend auf den Durchschnittswerten der letzten 50 und 200 Tage wird der Aktienkurs von Astrazeneca somit als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Astrazeneca in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Astrazeneca gab, ergibt die Kursprognose ein Abwärtspotential von -98,79 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 10590 GBP), was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Astrazeneca somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Meinungen und Stimmungen der Anleger zu Astrazeneca auf sozialen Medienplattformen haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Dabei überwiegen die negativen Meinungen, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" und identifiziert insgesamt drei Handelssignale, wovon 3 als "Schlecht" und keines als "Gut" bewertet werden. Somit wird die Aktie von Astrazeneca insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Astrazeneca im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,92 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") einer Überperformance von 10,05 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -14,42 Prozent, wobei Astrazeneca aktuell 9,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.