Astrazeneca Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Astrazeneca: Analyse zeigt Underperformance im Branchenvergleich

Die Analyse des Unternehmens Astrazeneca zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,1 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 90 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die einen Wert von 320,01 aufweist, liegt Astrazeneca also deutlich darunter.

In den letzten 12 Monaten erzielte Astrazeneca eine Performance von -12,48 Prozent. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von -21,56 Prozent in der Branche hat das Unternehmen also eine Outperformance von +9,08 Prozent erreicht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,19 Prozent hatte, liegt Astrazeneca mit 8,71 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse zeigt jedoch, dass sich das Sentiment für Astrazeneca in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Darüber hinaus deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Astrazeneca wurde in den letzten zwei Wochen vor allem negativ diskutiert, wobei an nur zwei Tagen positive Themen überwogen. Aufgrund dieser Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigt die Analyse also ein gemischtes Bild für Astrazeneca, mit einer unterbewerteten Fundamentalbewertung und einer stark negativen Anlegerstimmung.