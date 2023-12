Astrazeneca Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Astrazeneca auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit 46,2 Punkte beträgt. Dies bedeutet, dass Astrazeneca derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Astrazeneca weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 48,04), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt wird Astrazeneca also als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Astrazeneca derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 0,95 Prozentpunkte (2,17 % gegenüber 3,12 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Astrazeneca bei einem Wert von 34. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 261,95) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 87 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Astrazeneca daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Astrazeneca wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. Aktuell, in den letzten ein oder zwei Tagen, zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Durch tiefgehende und automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale festgestellt. Daher erhält Astrazeneca insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.