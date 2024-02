Astrazeneca Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Aktienkurs von Astrazeneca hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -14,77 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Astrazeneca eine Outperformance von +9,85 Prozent verzeichnete. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,07 Prozent im letzten Jahr, und Astrazeneca lag 10,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Astrazeneca in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Astrazeneca auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen zeigen die Kommentare und Meinungen überwiegend negative Ansichten, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum auch drei Handelssignale ermittelt, wobei 0 Gut- und 3 Schlecht-Signale vorliegen. Daher wird die Aktie von Astrazeneca als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 62,16 Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 48,26, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Bei längerfristiger Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Astrazeneca durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Astrazeneca.